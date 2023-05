Juventus, alla Continassa esercitazioni di possesso palla in vista dell’Udinese

Dopo i due giorni di riposo, la Juventus è tornata oggi ad allenarsi alla Continassa in vista dell’ultimo impegno di campionato contro l’Udinese nel quale si può ancora sperare di agguantare l’Europa League. Nella seduta odierna erano presenti anche tifosi e giornalisti sugli spalti. Agli ordini di Massimiliano Allegri la squadra ha svolto una serie di esercitazioni di possesso palla quindi si è dedicata ad una partitella con la squadra “rossa” che si è imposta su quella “gialla” per 3-1: gol di Miretti, Rabiot e Milik, Iling-Junior per la formazione perdente. L’attaccante bianconero Moise Kean ha interrotto la seduta per un problema al polpaccio, Dusan Vlahovic e Gleison Bremer hanno seguito programmi di lavoro personalizzati.