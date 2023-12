Barcellona, Xavi: “Con l’Atletico è scontro diretto, sarà difficile”

Le parole di Xavi, tecnico del Barcellona, durante la conferenza stampa in vista della partita contro l’Atletico Madrid: “È una partita importante, vale tre punti come le altre, ma è uno scontro diretto. Loro sono in grande forma, ma dobbiamo essere bravi ad avere il controllo della partita, loro difendono e sono aggressivi. Sarà difficile ma abbiamo i numeri per fare una grande partita e conquistare i tre punti. Sarà un test molto importante, contro una grande squadra“. Presente anche il presidente Laporta: “Viene di tanto in tanto. Ci ha incoraggiato a fare una grande partita. Dimostra fiducia nel progetto. È sempre positivo e di buon umore”. Xavi si è poi complimentato con Simeone: “Ogni giorno che passa ho più rispetto e ammirazione per il Cholo, ha uno stile diverso dal nostro ma è encomiabile. Ha cambiato la storia del club. Ha tanti meriti. Si è adattato ai giocatori che ha. Ter Stegen? Ci ha provato, ma ha un fastidio. Domani non ci sarà“. Si parla poi di Joao Felix: “Le dichiarazioni dei suoi ex compagni devono motivarlo. Giocare contro la sua ex squadra è una motivazione. Lo vedo motivato e felice. È contento. Sono felicissimo delle sue prestazioni e dell’adattamento al gruppo“. Su Griezmann: “È in un momento straordinario. Sembra felice e fa molta differenza nell’Atletico. Dovremo prestare attenzione“. Infine: “Dobbiamo essere più costanti, dobbiamo migliorare tante cose“.