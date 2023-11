Probabili formazioni Fiorentina-Salernitana, quattordicesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Fiorentina-Salernitana, match valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. La partita è in programma alle 15:00 di domenica 3 dicembre nella cornice dello stadio Artemio Franchi e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. I padroni di casa hanno bisogno di tornare al successo dopo la sconfitta con il Milan, mentre gli ospiti vogliono dare seguito alla loro prima vittoria stagionale. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola. Di seguito, ecco il focus sulle probabili scelte dei due tecnici, Vincenzo Italiano e Filippo Inzaghi.

FIORENTINA – Italiano dovrebbe confermare Beltran come punta di riferimento, mentre alle sue spalle dovrebbero esserci Nico Gonzalez, Bonaventura e Ikoné. In difesa tornano Ranieri dalla squalifica e Kayode dall’infortunio.

SALERNITANA – Mister Filippo Inzaghi spera di recuperare gli infortunati Dia e Tchaouna, ma in caso di forfait in attacco ci sarà ancora Ikwuemesi. A suo supporto Candreva e Kastanos.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Salernitana

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur Melo, Duncan; Gonzalez, Bonaventura, Ikone; Beltran

Ballottaggi: Belran 60% – Nzola 40%

Indisponibili: Dodò, Castrovilli

Squalificati: –

Salernitana (4-3-2-1): Costil; Daniliuc, Gyomber, Pirola, Mazzocchi; Coulibaly, Bohinen, Maggiore; Candreva, Kastanos; Ikwuemesi

Ballottaggi: Daniliuc 55% – Bradaric 45%

Indisponibili: Tchaouna, Dia, Ochoa

Squalificati: –