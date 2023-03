Barcellona, Xavi: “Futuro? Dipende dai risultati”

“Resterei al Barça tutta la vita, è casa mia, ma io dipendo dai risultati. Laporta è un mio amico. Il Barcellona è molto fortunato ad avere un presidente come lui. E’ molto affidabile, per me è un amico. Non si tratta di soldi o anni di contratto, ma che il club vada bene. Il giorno in cui sentirò di non convincere i giocatori, tornerò a casa. Prima i risultati. Poi parleremo del mio futuro“. Lo ha detto Xavi Hernandez, ex centrocampista e attuale tecnico del Barcellona, in occasione dell’inaugurazione della Casa de l’Esport a Terrassa, la sua città natale. L’allenatore blaugrana non ha quindi dato indicazioni chiare sul suo futuro.