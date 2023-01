L’Al-Nassr perde Ospina: frattura al gomito per l’ex portiere del Napoli

In attesa dell’esordio di Cristiano Ronaldo, l’Al-Nassr perde l’altra sua stella internazionale. David Ospina è stato coinvolto in un duro scontro di gioco nel derby contro l’Al-Shabab, rimediando una frattura al gomito. L’ex estremo difensore del Napoli dovrà stare fuori per circa sei settimane.