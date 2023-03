AZ Alkmaar-Lazio: Karlsson segna il gol dell’1-1, Provedel ingannato dal tiro (VIDEO)

Jesper Karlsson segna il gol dell’1-1 in AZ Alkmaar-Lazio, ritorno degli ottavi di finale di Conference League 2022/2023. L’attaccante svedese classe ’98 riceve palla sulla sinistra e si libera per un tiro a effetto dai 20 metri, che inganna Provedel. La conclusione, infatti, non è particolarmente precisa, ma il giro preso dalla sfera coglie alla sprovvista l’estremo difensore biancoceleste.