Friburgo-Juventus 0-2, Gatti: “Grande opportunità giocare in Europa, devo farmi trovare pronto”

Federico Gatti ha parlato nel post-partita di Friburgo-Juventus 0-2, match di ritorno degli ottavi di finale dell’Europa League 2022/2023. Il difensore bianconero ha giocato nella partita che ha regalato agli uomini di Allegri l’accesso ai quarti di finale della seconda competizione europea per club. “Devo ringraziare il mister per la grande opportunità, giocare in Europa è davvero incredibile – ha spiegato Gatti a Sky Sport – Sono contento per il passaggio del turno, io cerco sempre di dare il 110% per farmi trovare pronto. Il salto dalla Serie B è enorme, giocare in Europa è stupendo ma anche molto difficile.”

Gatti ha anche parlato del suo particolare rapporto con Vlahovic, visto che il difensore ha festeggiato il gol del serbo con un particolare balletto. “Io e Dusan siamo molto amici, nello spogliatoio si è creato un rapporto molto forte che va anche al di là del campo. Si meritava il gol, lo aiuterà a lavorare con più fiducia ma stava già facendo bene. Adesso però pensiamo all’Inter, sarà una partita durissima.”