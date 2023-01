Australian Open, la quarantena è un vecchio ricordo: si potrà giocare anche con il Covid

Dodici mesi dopo l’ultima edizione dell’Australian Open, la situazione Covid-19 si è completamente ribaltata. Se lo scorso anno servivano il vaccino e la quarantena per poter scendere in campo, con Novak Djokovic che fu rispedito a casa in quanto non aveva ricevuto le dosi, stavolta si potrà giocare addirittura col Covid. A rivelarlo è il quotidiano The Age, che riprende le parole di Craig Tiley, numero uno di Tennis Australia. Nonostante quest’ultimo raccomandi fortemente di non recarsi a Melbourne Park in caso di malessere o sintomi riconducibili al virus, non sarà necessario comunicare agli organizzatori il risultato dei test. Se i giocatori saranno in grado di riuscire a giocare un match, dunque, poco importa se sono positivi al virus o meno. “Sarà un Australian Open diverso rispetto a quello della scorsa stagione” si legge sul The Age.