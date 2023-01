Golf, Sentry Tournament of Champions 2023: crollo Morikawa, alle Hawaii trionfa Rahm

Il 2023 di Jon Rahm inizia esattamente nel modo in cui era terminato il 2022: vincendo. Il golfista spagnolo è stato protagonista di uno strepitoso successo sul PGA Tour nel Sentry Tournament of Champions, maturato al termine di una rimonta davvero notevole. Dopo aver cominciato il quarto round con sette colpi di ritardo dal leader Collin Morikawa, è riuscito a risalire la china grazie ad un super giro finale da 63 (-10), imponendosi con 265 (-27). Solo secondo uno sprecone Morikawa con 267 (-25), davanti ai connazionali Tom Hoge e Max Homa, terzi con 269 (-23). Grazie a questo risultato, Rahm si porta al quarto posto nel ranking mondiale oltre che nella Fedex Cup. Oltre a Morikawa, saluta la manifestazione con l’amaro in bocca anche Scottie Scheffler, che ha gettato alle ortiche la chance di tornare numero uno del mondo. Lo statunitense aveva bisogno almeno del terzo posto, invece ha chiuso settimo con 271 (-22), restando alle spalle di Rory McIlroy nella graduatoria.