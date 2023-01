Australian Open Junior 2023: Federica Urgesi vince il titolo di doppio insieme alla slovacca Jamrichova

Federica Urgesi ha conquistato in coppia con la slovacca Renata Jamrichova il titolo di doppio femminile dell’Australian Open Junior 2023. Splendide notizie da Melbourne per il tennis azzurro, che può festeggiare il primo titolo slam della classe 2005 di Fano. Dopo aver sconfitto in semifinale le giapponesi Koike/Ishii, Urgesi e Jamrichova si sono ripetute nell’atto conclusivo del torneo contro altre due giapponesi, ovvero Kinoshita e Saito. 7-6(5) 1-6 10-7 il punteggio della finale che ha regalato la vittoria al duo italo-slovacco.

Sheer delight 😀 🇸🇰🇮🇹 Renata Jamrichova/Federica Urgesi hold off Kinoshita/Saito 7-6(5) 1-6 [10-7] to win the #AusOpen girls' doubles title 🏆#AO2023 pic.twitter.com/1JQsZmcsFI — #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2023