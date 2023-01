NBA, All-Star Game 2023: ufficializzati i quintetti e i capitani

A poco meno di un mese dall’All-Star Game 2023, in programma nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 febbraio a Salt Lake City, sono stati ufficializzati i quintetti titolari e i capitani delle due squadre. Non mancano le sorprese, ma neppure le conferme, con LeBron James su tutti che non poteva ovviamente mancare. Spicca la mancata presenza di Joel Embiid nella squadra titolare, così come quella di Ja Morant tra i convocati. Nelle squadre di partenza, invece, il nome più sorprendente è probabilmente quello di Donovan Mitchell. Di seguito le due squadre.

TEAM GIANNIS

Kyrie Irving

Donovan Mitchell

Jayson Tatum

Giannis Antetokounmpo (C)

Kevin Durant

TEAM LEBRON