Formazioni ufficiali Milan-Bologna, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Milan-Bologna, match valevole per la ventiduesima giornata di Serie A 2023/2024. Reduce dai tris rifilati a Roma e Udinese, la squadra di Pioli mette nel mirino altri tre punti contro il Bologna di Thiago Motta, sorpresa di questa stagione. I rossoneri partiranno favoriti, ma non dovranno sottovalutare gli avversari, determinati ad uscire da un periodo non particolarmente positivo. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due allenatori.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjær, Gabbia, Hernández; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Sportiello; Florenzi, Jiménez, Pellegrino, Simić, Terracciano; Musah, Zeroli; Jović, Okafor, Traorè. All.: Pioli.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Ferguson, Freuler, Aebischer; Fabbian, Zirkzee, Urbański. A disp.: Bagnolini, Ravaglia; Corazza, Ilić, Lykogiannīs, Lucumí; Moro; Karlsson, Orsolini, Saelemaekers. All.: Motta.

Arbitro: Massa di Imperia.