Australian Open 2024, Trevisan: “Aspettavo questa vittoria, sono stanca ma felice”

“Aspettavo questa vittoria essendo reduce da due sconfitte a inizio anno. Purtroppo non sono riuscita a ricreare in campo le sensazioni positive che provo in allenamento, ma sono stata brava ad accettare che nulla andava come volevo e continuare a lottare“. Questa l’analisi di Martina Trevisan, intervenuta in conferenza stampa dopo il successo in rimonta ai danni di Zarazua nel match di primo turno dell’Australian Open 2024.

“E’ stato un match duro, sono davvero stanca ma anche felice. Nel terzo set ho chiesto un MTO per un problema alle unghie, che col caldo si ammorbidiscono e fa male quando picchiano sulla scarpa magari nei cambi di direzione. L’altro intervento era invece per rilassare la gamba ed è stato utile – ha aggiunto Trevisan, che ha poi elogiato l’Happy Slam, sottolineando però un lato negativo – Sicuramente è un torneo splendido, sono super organizzati. Tuttavia il continuo cambio di clima è un problema per noi giocatori. Se un giorno fa caldo, un altro c’è vento e quello dopo piove diventa difficile trovare le giuste sensazioni“.