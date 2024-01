Australian Open 2024, Sonego: “Con Alcaraz dato tutto, mi sono divertito”

“Mi sono divertito, quando esco dal campo con la consapevolezza di aver dato tutto sono sempre contento”. Lo ha detto Lorenzo Sonego dopo la sconfitta con Carlos Alcaraz, con il punteggio di 6-4, 6-7 (3), 6-3, 7-6 (3), nel secondo turno degli Australian Open. “Sono contento della prestazione. All’inizio abbiamo fatto fatica a trovare il ritmo, c’erano pochi scambi perché le condizioni erano molto veloci, la palla volava via ed era difficile rispondere – ha aggiunto Sonego – Poi andando avanti siamo entrati di più nel vivo del gioco, si è alzato molto il livello e abbiamo dato vita ad una grande partita. Lui è impressionate: ti aggredisce in risposta e ti mette subito in difficoltà. Quando ha il tempo di mettere bene il peso, la sua palla diventa molto pesante e dalla parte del rovescio anticipa molto. In particolare, con il rovescio incrociato riusciva a rubare il tempo e io lì iniziavo a subire”.

Il suo percorso a Melbourne rinforza le sue certezze per il futuro della stagione. “Nelle ultime partite ho dimostrato di riuscire a giocare ad un livello molto alto. Queste partite mi servono per vedere cosa mi manca e dove posso migliorare – ha detto -. Ho tanti margini, soprattutto nella risposta di rovescio, e questo è positivo. Se faccio match pari adesso, migliorando questi colpi posso far sempre meglio”. La sua programmazione, ha concluso, resterà di “alto livello, solo così posso migliorare. Andrò a Rotterdam, Doha e Dubai”.