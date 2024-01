Australian Open 2024, già finito il torneo di Rune: Cazaux lo elimina in 4 set. Zverev e Ruud vincono al tie-break decisivo

L’eliminazione di Holger Rune è la clamorosa sorpresa – in campo maschile – di questa quinta giornata di Australian Open 2024. Il danese numero 8 del seeding, dal quale si attendevano segnali importanti dopo i cambiamenti a livello di staff arrivati nell’off-season, si arrende in quattro set al francese Arthur Cazaux, che vince 7-6(4) 4-6 6-4 6-3 in un match in cui ha sempre fatto corsa di testa. Si salvano al tie-break del quinto e decisivo parziale, invece, Sascha Zverev e Casper Ruud. Il tedesco è rimasto in balia del qualificato slovacco Klein dal primo all’ultimo punto, sempre costretto in difesa, ma con il servizio è rimasto a galla e alla fine è uscita fuori la sua maggiore esperienza ad alti livelli versi il 7-5 3-6 4-6 7-6(5) 7-6(10). Solita partita tutta all’attacco anche di Purcell, ma Ruud vince 6-3 6-7(5) 6-3 3-6 7-6(7).

Fuori non troppo a sorpresa Arthur Fils, che già all’esordio aveva faticato abbastanzae e che si è arreso per 3-6 6-1 7-5 6-4 contro Tallon Griekspoor. A proposito di giovani, Alex Michelsen sorprende Jiri Lehecka vincendo 4-6 6-3 6-4 6-4. Vince e convince il cinese Shang, che sconfigge 2-6 6-3 7-5 6-4 l’indiano Nagal e si appresta ad affrontare Carlos Alcaraz. Bene anche Grigor Dimitrov, che batte in quattro set Kokkinakis.