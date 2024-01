Australian Open 2024, Bolelli/Vavassori in finale di doppio: sfida a Bopanna/Ebden per il titolo

Possono sorridere e abbracciarsi Simone Bolelli e Andrea Vavassori: sono in finale agli Australian Open 2024. Gli azzurri superano con il punteggio di 6-3 3-6 7-6(5) sulla Rod Laver Arena i tedeschi Yannick Hanfmann/Dominik Koepfer al termine di un terzo e decisivo parziale equilibrato, senza alcun break, e in cui la coppia italiana aveva avuto anche un match point sul 5-4 prima di dominare il tie-break conclusivo. Simone e Andrea diventano così la terza coppia azzurra nella storia a potersi giocare un atto conclusivo di un torneo dello Slam dopo Pietrangeli/Sirola e lo stesso Bolelli in coppia con Fognini.

Si tratta della seconda finale in carriera a livello major per il 38enne di Budrio, dopo appunto il titolo conquistato sempre qui a Melbourne nel 2015, mentre sarà una prima volta indimenticabile per il 28enne piemontese. In finale sarà dura contro la coppia n°2 del tabellone Bopanna/Ebden, vincitori anche loro al super tie-break del terzo parziale per 6-3 3-6 7-6(7) sul ceco Thomas Machac e il cinese Zhizhen Zhang. Bopanna, a caccia del primo titolo nel doppio maschile dopo uno in misto, è già certo di diventare a 43 anni il più anziano numero 1 del mondo in doppio; Ebden, già trionfatore a Wimbledon nel 2022, prova a vincere per la prima volta in Australia dopo la finale persa sempre nel 2022.