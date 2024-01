Gauff-Sabalenka in tv: data, orario, canale e diretta streaming semifinale Australian Open 2024

Coco Gauff se la vedrà contro Aryna Sabalenka nella semifinale degli Australian Open 2024 (cemento outdoor). Le due finalista dell’ultimo Us Open si trovano di nuovo contro a pochi mesi di distanza in uno Slam, questa volta però al penultimo atto della manifestazione. Sabalenka, detentrice del titolo qui a Melbourne, è sembrata essere inavvicinabile in queste due settimane, dominando tutte le sue avversarie incrociate nel cammino. La giovanissima statunitense, invece, non ha impressionato, in particolare nel match di quarti di finale che l’ha vista opposta a Kostyuk. Match decisamente intrigante, che però vede la bielorussa favorita se riesce a tenere saldi i nervi, cosa che non le riuscì dal secondo set in avanti lo scorso anno a Flushing Meadows.

Gauff e Sabalenka scenderanno in campo giovedì 25 gennaio ad orario ancora da definire. La copertura televisiva è affidata a Eurosport, che trasmetterà il torneo attraverso i canali di riferimento Eurosport 1 e Eurosport 2 (210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming tramite le piattaforme Discovery+ (tramite abbonamento), Sky Go e DAZN.