Australian Open 2023, rinviati a domani i match di Bronzetti e Stefanini

Sono stati ufficialmente rinviati alla giornata di domani, mercoledì 18 gennaio, i match di primo turno dell’Australian Open 2023 di Lucia Bronzetti e Lucrezia Stefanini. A causa della pioggia che si è abbattuta su Melbourne, rendendo necessaria una seconda interruzione dopo quella per la “heat rule”, le due azzurre debutteranno in terra aussie con un giorno di ritardo. Per il momento sono sei le partite che sono state posticipate. Si tratta di Stephens-Potapova, Kasatkina-Gracheva, Maria-Stefanini, Haddad Maia-Parrizas Diaz, Begu-Mandlik, Bronzetti-Siegemund.