Australian Open 2023, doppio maschile: Bolelli e Fognini eliminati all’esordio da Doumbia/Reboul

Simone Bolelli e Fabio Fognini sono stati sconfitti al primo turno nel torneo di doppio maschile dell’Australian Open 2023. Accreditata della nona testa di serie, la coppia azzurra si è arresa a sorpresa ai francesi Doumbia/Reboul, vittoriosi per 6-3 6-3 in 1h14′ di gioco, ed è uscita di scena anzitempo. Duro colpo per Simone e Fabio, che difendevano i 360 punti dei quarti di finale dello scorso anno e perderanno alcune posizioni nel ranking. Si chiude con l’amaro in bocca la trasferta oceanica per Bolelli e Fognini, che tra singolare e doppio non hanno vinto neppure una partita.