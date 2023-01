Tottenham, Conte: “Futuro? Ne parleremo al momento opportuno”

Antonio Conte, tecnico del Tottenham, ha parlato al termine del match contro il Manchester City, perso per 4-2 nonostante i due gol di vantaggio all’intervallo. L’allenatore italiano si è soffermato soprattutto sul proprio futuro: “Al momento opportuno se ne parlerà. La mia frustrazione rischia di crescere se penso di fare come con Juventus e Inter, tuttavia so bene qual è il mio obiettivo e sto facendo il massimo perché la squadra e il club migliorino grazie alla mia visione. Quando sarà il tempo, cercherò di prendere le decisioni migliori per me e la mia famiglia“.