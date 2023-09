Australia-Francia oggi in tv: programma, orario, canale e diretta streaming fase a gironi Coppa Davis 2023

La Francia affronterà l’Australia nella seconda sfida del Girone B relativa alla fase a gironi della Coppa Davis 2023. Subito un confronto decisivo a Manchester, dove la compagine transalpina va a caccia della seconda vittoria (dopo quella contro la Svizzera) per ipotecare la qualificazione alle Finals. L’Australia invece deve riscattarsi dopo la deludente sconfitta contro i padroni di casa della Gran Bretagna ma soprattutto non può più sbagliare. Gli aussie si affideranno al loro numero uno De Minaur e a un doppio consolidato (Ebden/Purcell). La Francia invece risponde con Mannarino, numero due di lusso, e con un doppio altrettanto forte (Mahut/Roger-Vasselin).

QUANDO E COME SEGUIRE LA SFIDA – Francia e Australia scenderanno in campo oggi, giovedì 14 settembre. L’inizio è fissato a partire dalle ore 14:00 ed il programma prevede, come da tradizione, due singolari e un doppio. Sarà possibile seguire la sfida esclusivamente in streaming attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la fase a gironi della Coppa Davis 2023 attraverso, news, aggiornamenti, approfondimenti ed highlights al termine dell’incontro.