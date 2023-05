Audace Cerignola-Foggia in tv: data, orario e diretta streaming Playoff Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Audace Cerignola-Foggia, match valevole per il primo turno nazionale dei playoff del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa, dopo aver superato Juve Stabia e Recanatese nei due turni precedenti, vanno a caccia della qualificazione alla secondo turno della fase nazionale dei playoff. La compagine rossonera, dal suo canto, ha invece potuto giocare solo un match, pareggiando per 1-1 con il Potenza, e passando il turno per via della miglior posizione conquistata in campionato, ora spera di fare il colpaccio sul campo di una delle sorprese di questa stagione. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 18 maggio alle ore 20:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport ed Eleven Sports.

