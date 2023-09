Atp Zhuhai 2023: programma, orari e ordine di gioco giovedì 21 settembre con Arnaldi

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco dell’ATP di Zhuhai 2023 per la giornata di giovedì 21 settembre. Archiviate le emozioni della Coppa Davis e il lungo viaggio verso la Cina, è arrivato il momento dell’esordio per Matteo Arnaldi, che aprirà il programma sul Center Court contro il russo Karatsevin un match molto complicato. Primo turno anche per Andy Murray, mentre il giovane talento di casa Shang sfida McDonald. Di seguito il programma giornaliero.

CENTER COURT

Ore 07:00 – Arnaldi vs Karatsev

a seguire – Bolt vs Schwartzman

Non prima delle 11:00 – (7) Murray vs Cong

Non prima delle 13:30 – Shang vs (6) McDonald

COURT 1

Ore 07:00 – Polmans vs Sweeny

a seguire – Kovacevic vs Coppejans

a seguire – Saville vs Etcheverry

a seguire – Muller vs Hijikata

COURT 2

Ore 11:00 – Zhou vs Garin