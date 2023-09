Serie A, ascolti tv Dazn: i dati della quarta giornata, Inter-Milan partita più vista

Quasi cinque milioni e mezzo di telespettatori hanno assistito alla quarta giornata del campionato di Serie A 2023/2024 su Dazn. Questo è il dato che viene fuori dalla tre giorni di partite con il match più visto che è Inter-Milan, oltre 1 milione e 600 mila spettatori (dato più alto di questo campionato). Anche Juventus-Lazio sfonda il milione di persone. Ecco tutti i dati completi partita per partita. Genoa-Napoli, Cagliari-Udinese e Verona-Bologna erano anche in diretta su Sky, il che vuol dire che Dazn non aveva l’esclusiva delle tre partite.

GLI ASCOLTI TV DELLA QUARTA GIORNATA SU DAZN (5.471.384)

SABATO 16 SETTEMBRE

Juventus-Lazio 1.058.974

Inter-Milan 1.623.051

Genoa-Napoli 541.723

DOMENICA 17 SETTEMBRE

Cagliari-Udinese 227.608

Frosinone-Sassuolo 64.917

Monza-Lecce 99.688

Zona Gol 213.205

Fiorentina-Atalanta 535.804

Roma-Empoli 624.583

LUNEDI 18 SETTEMBRE

Salernitana-Udinese 250.459

Verona-Bologna 231.372