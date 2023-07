Atp Washington 2023: programma, date, orari, copertura tv e streaming

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming dell’Atp 50o di Washington 2023, torneo che si svolge dal 31 luglio al 6 agosto. A guidare il seeding è lo statunitense Taylor Fritz, seguito dal connazionale Frances Tiafoe e dal canadese Felix Auger-Aliassime. Al via tanti altri nomi di spessore come Dimitrov, Hurkacz, Korda e Murray. Le quattro wild card sono state riservate a Shelton, Nishikori, Anderson e Monfils. Non sono infine presenti tennisti italiani.

La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà fruibile anche una live streaming. Questa sarà disponibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FITP) In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’evento garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti per tutto l’arco della settimana.

PROGRAMME E COPERTURA TV ATP 500 WASHINGTON 2023

SUPERTENNIS

LUNEDÌ 31 LUGLIO – LIVE alle ore 20.00, 22.00 e 03.00 (primo turno)

MARTEDÌ 1 AGOSTO – LIVE alle ore 18.00 e 01.00 (primo turno)

MERCOLEDÌ 2 AGOSTO – LIVE alle ore 20.00, 22.00 e 03.00 (secondo turno)

GIOVEDÌ 3 AGOSTO – LIVE alle ore 18.00 e 01.00 (secondo turno)

VENERDÌ 4 AGOSTO – LIVE alle ore 20.00, 22.00 e 03.00 (quarti di finale)

NOTTE TRA SABATO 5 E DOMENICA 6 AGOSTO – LIVE alle ore 01.00 e 03.00 (semifinali)

DOMENICA 6 AGOSTO – LIVE alle ore 23.00 (finale)