Premier League, trema l’Everton: Toffees deferiti. Rischiano 12 punti di penalizzazione

L’Everton potrebbe non dormire sonni tranquilli. Affatto. La Premier League ha deciso di deferire i Toffees per alcune irregolarità ed ora il rischio all’orizzonte è un altro: quella di una penalizzazione che potrebbe far diventare tutto più complicato per la lotta alla salvezza.

Secondo il ‘Daily Telegraph‘, i dirigenti della Premier League hanno chiesto a una commissione indipendente di comminare la sanzione più dura possibile ai Toffees (12 punti, ndr), un record negativo nella storia della competizione. “Il club contesta fermamente l’accusa di non conformità e, con il suo team di esperti indipendenti, è completamente fiducioso di aver rispettato le regole finanziarie rispondendo per le rime a queste accuse. L’Everton è pronto a difendersi con forza davanti al comitato”. Con 12 punti in meno, l’Everton si ritroverebbe a sei lunghezze dall’ultimo posto occupato dallo Sheffield United.