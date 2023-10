Atp Tokyo 2023, Shelton elimina Paul: fuori anche Auger-Aliassime, Mochizuki da sogno

Giornata di grandi sorprese in Giappone, dove si è delineato il quadro delle semifinali dell’Atp 500 di Tokyo 2023. Tutte e tre le teste di serie rimaste in corsa sono uscite di scena, mentre il giocatore con la classifica più alta nonché l’unico top 40 uscito indenne è Ben Shelton. Il giovane statunitense ha vinto con il punteggio di 7-6 6-3 il derby contro il connazionale Tommy Paul, diventando il favorito numero uno per la vittoria e alimentando le speranze (seppur remote) di qualificazione alle Atp Finals. In semifinale, Shelton sfiderà un altro americano, vale a dire Marcos Giron, partito addirittura dalle qualificazioni, che a 30 anni ha raggiunto il risultato più prestigioso della carriera. Decisivo il successo per 6-1 6-4 ai danni di Felix Auger-Aliassime.

Dall’altro lato del tabellone, prosegue il cammino di Aslan Karatsev, che dopo il sesto favorito del seeding (Tiafoe) ha estromesso anche il quarto, vale a dire Alex De Minaur. 6-3 6-2 lo score in favore del russo, che sembra essere in una di quelle settimane in cui affrontarlo è un vero e proprio incubo. L’ultimo ostacolo che lo separa dalla finale risponde al nome di Shintaro Mochizuki, beniamino di casa che non ha intenzione di fermarsi. Dopo la prima vittoria in carriera a livello Atp e poi il clamoroso successo ai danni del primo favorito del seeding Fritz, è arrivata anche la vittoria in tre set ai danni di Alexei Popyrin. Il giapponese si è imposto per 7-5 2-6 7-5 dopo 2h25′ di gioco, garantendosi il debutto tra i primi 130 del mondo (ben 86 posizioni guadagnate).