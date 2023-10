Caso Benzema, parla l’avvocato: “Coinvolto in una controversia per motivi di bassa politica”

Nelle ultime ore si parla molto di un possibile coinvolgimento dell’attaccante dell’Al-Ittihad, Karim Benzema, nella guerra tra Israele ed Hamas, a ora ci ha pensato il suo avvocato, Hugues Vigier, ha chiarire la posizione del suo assistito ad AS: “Per motivi di bassa politica e di elettoralismo lo hanno coinvolto in una controversia che colpisce i suoi figli perché vedono che il loro padre è accusato di essere un terrorista. Neghiamo le accuse di essere un fondamentalista musulmano”.

Vigier poi si è scagliato contro il ministro degli Interni francese, Gérald Darmanin, che ha sfidato Benzema a negare la sua vicinanza ai fratelli musulmani, definendo la situazione un “ricatto odioso” nei confronti del giocatore francese.

“Ho sentito tante cose su di me e tante cose ingiuste. Ma ora sono i miei figli, sono i miei figli che soffrono perché accusano il padre di essere un terrorista”, avrebbe detto Benzema al suo avvocato, che poi è tornato all’attacco: “Questo per puro elettoralismo, servirà solo ad alimentare l’islamofobia e l’estrema destra. La sua pratica religiosa non è affatto radicale, per niente. Non so cosa siano i Fratelli Musulmani. Non so non so a cosa corrisponda quell’organizzazione, quale sia il suo scopo, un messaggio religioso o politico in un modo specifico .”