Atp Tokyo 2023: programma, orari e ordine di gioco venerdì 20 ottobre

Il programma di venerdì 20 ottobre con gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp di Tokyo 2023. Si disputano i quarti di finale e si inizia probabilmente con il piatto forte della giornata, ovvero il derby tra Tommy Paul e Ben Shelton, con il primo che è ancora in piena corsa per un posto alle Finals e qui a Tokyo ci sono parecchi punti in palio. A segurie Auger-Aliassime cerca di riuscire a tornare in semifinale contro Giron. In sessione serale De Minaur e presumibilmente Fritz in caso di vittoria contro Mochizuki.

COLOSSEUM

Ore 06:00 – (5) Paul vs Shelton

a seguire – (8) Auger Aliassime vs (Q) Giron

Non prima delle 11:00 – (4) De Minaur vs Zhang o Karatsev

a seguire – (1) Fritz o Mochizuki vs Popyrin