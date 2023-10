Serie C, il Crotone ufficializza l’esonero di Lamberto Zauli

“Il Football Club Crotone comunica di aver sollevato dall’incarico il Responsabile Tecnico della Prima Squadra, Lamberto Zauli. La Società ringrazia mister Zauli per l’impegno profuso e intende augurargli le migliori fortune per il prosieguo della carriera”. Questo è quanto si legge sul sito ufficiali del club che milita in Serie C. Il Crotone ha esonerato il suo allenatore dopo la sconfitta per 2-1 rimediata ieri a Taranto, la quarta in otto gare. La società non ha ancora comunicato chi lo sostituirà in panchina.