Atp Stoccolma 2023: programma, orari e ordine di gioco sabato 21 ottobre

Il programma di sabato 21 ottobre con gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp di Stoccolma 2023. Sono rimasti in quattro a contendersi il titolo nella capitale svedese: i primi a scendere in campo saranno i due semifinalisti della parte alta del tabellone, vale a dire Miomir Kecmanovic e Pavel Kotov. In serata sarà invece il momento dei due “sopravvissuti” dell’altro lato del draw. Di seguito l’ordine di gioco completo.

CENTER COURT

Non prima delle 14:00 – Kecmanovic vs (Q) Kotov

Non prima delle 18:00 – Djere o Machac vs Monfils o (2) Mannarino