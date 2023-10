Uruguay, Alvaro Recoba diventa il nuovo allenatore del Nacional

Nuova avventura per l’ex centrocampista dell’Inter, Alvaro Recoba, che è diventato il nuovo allenatore del Nacional, come comunicato dallo stesso club uruguaiano. ‘El Chino’, che allenava in ‘Tercera Division’ la seconda squadra della società di Montevideo, prenderà il posto di Alvaro Gutierrez, il quale è stato esonerato dopo la sconfitta contro il Boston River nel match valevole per la sesta giornata di campionato.

Nel corso della sua carriera Recoba è stato anche assistente allenatore di tre tecnici della prima squadra, ovvero Alejandro Cappuccio, Martín Liguera e Jorge Giordano. Alla guida della seconda squadra ha invece vinto il torneo di Apertura del 2022. L’esordio in panchina è previsto per lunedì 23 ottobre nella sfida casalinga contro il Deportivo Maldonado.