Atp Stoccolma 2023: Monfils supera in rimonta Kotov e conquista il titolo

A 18 anni e 2 mesi di distanza dal primo titolo Atp, conquistato a Sopot, Gael Monfils si è laureato campione dell’Atp 250 di Stoccolma 2023. Nonostante una stagione travagliata, il francese è riuscito comunque a togliersi una bella soddisfazione e l’ha fatto chiudendo nel migliore dei modi una settimana in cui ha espresso un tennis di alto livello. 4-6 7-6 6-3 il punteggio della finale, in cui Monfils ha superato in rimonta Pavel Kotov dopo 2h37′.

Successo sofferto per Gael, che nel tie-break del secondo set si è trovato a due punti dalla sconfitta dopo aver commesso un doppio fallo sul secondo set point (6-5) e anche nel parziale decisivo ha faticato a chiudere, perdendo la battuta sul 5-2. Non mancano neppure i rimpianti per il russo, ma non tanto nel tie-break bensì sul 5-5 sempre del secondo set, quando ha avuto tre palle break consecutive per andare a servire per il match. Alla lunga però ha avuto la meglio un eterno Monfils, che grazie a questo risultato si gode il 12° titolo in carriera e torna tra i primi 100, al numero 90 del ranking Atp.