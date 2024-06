Atp Stoccarda 2024, Bublik si ritira a inizio terzo set: Musetti avanza e si regala il derby contro Berrettini

L’Italtennis non si ferma mai e dopo le soddisfazioni raggiunte al Roland Garros si regala un derby nella semifinale del torneo ATP 250 di Stoccarda 2024. A sfidare infatti Matteo Berrettini, qui due volte vincitore, sarà Lorenzo Musetti, che quest’oggi nei quarti ha approfittato del ritiro di Alexander Bublik quando l’azzurro era avanti 4-6 6-1 1-0 e servizio. Il kazako si era espresso su ottimi livello nel corso del primo parziale, ma dopo aver ceduto la battuta a inizio secondo set è calato notevolmente e ha probabilmente iniziato ad accusare qualche piccolo fastidio muscolare, seppur non abbia mai richiesto l’intervento del fisioterapista. Perso il set per 6-1 e ceduta la battuta nel gioco d’apertura del terzo set, è andato a stringere la mano al giudice di sedia e a Musetti. Prima semifinale dell’anno a livello ATP per Lorenzo, che era riuscito a spingersi così lontano finora solo nei due ricchi challenger di Torino e Cagliari.

Primo gioco dell’incontro e Bublik già si procura una palla break, prontamente cancellata da Musetti che poi tiene il servizio d’apertura ai vantaggi. Il kazako non concede nulla nei suoi turni di battuta e sul 3-3 torna a farsi vivo anche in risposta: l’azzurro non riesce a concretizzare tre palle games e finisce per cedere il servizio. Bublik non permette mai a Lorenzo di avvicinarsi in risposta e a zero chiude il set sul 6-4.

Musetti dopo aver tenuto il primo game del secondo parziale, prova a essere aggressivo in risposta e con un doppio fallo sulla palla break Bublik per la prima volta cede il servizio. Sul 3-1 l’azzurro è bravo ad annullare una palla del controbreak e nel game successivo dal 40-30 il kazako inizia a dare qualche segnale negativo: due servizi da sotto che apparecchiano il punto in favore di Lorenzo, poi sulla palla break una seconda di servizio lunga di metri. Musetti ringrazia, ottiene un altro break e poi va a prendersi il secondo set per 6-1.

Probabilmente condizionato da qualche piccolo acciacco di natura muscolare, Bublik inizia il terzo set tirando tutti i colpi, anche più del solito. Arrivano diversi errori, un paio di doppi falli e dopo aver ceduto il servizio fa segno all’arbitro di volersi ritirare. Stringe la mano a Musetti, che vola in semifinale contro Berrettini.