Canoa slalom, Coppa del Mondo Cracovia 2024: Ferrazzi sfiora podio nel K1

La compagine italiana impegnata nel kayak si conferma tra le migliori nazioni nelle acque di Cracovia, dove è in corso la terza tappa di Coppa del mondo di canoa slalom. Presente Xabier Ferrazzi, che prende il posto di Giovanni De Gennaro, assente per la cerimonia di consegna del tricolore per le Olimpiadi di Parigi 2024. Il giovane atleta sfiora il podio nella finale del K1, con un tempo di 87.34 che gli vale la quarta piazza. Bronzo per Jakub Krejci (86.38) e argento per Vit Prindis (85.86), mentre il gradino più alto è andato a Joe Clarke (85.33). Gli altri due azzurri in gara si sono fermati alla semifinale, con Michele Pistoni venticinquesimo e Gabriele Grimandi fuori dai giochi per un salto di porta.

In giornata sono stati impegnati anche gli atleti della canoa canadese, che hanno vissuto le due run di qualificazione. Nel femminile, Elena Borghi conquista in breve tempo il pass per la semifinale, nonostante una prestazione non perfetta e un tempo di 114.84. Elena Micozzi ottiene invece la decima posizione nella seconda run in 115.26. Nella prova maschile Roberto Colazingari si piazza in terza posizione con un tempo di 89.92. Paolo Ceccon passa il turno in decima piazza con 92.43. 93.27 infine per Raffaello Ivaldi, quattordicesimo.