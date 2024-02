Atp Rio de Janeiro 2024: programma, orari e ordine di gioco martedì 20 febbraio

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco all’Atp 500 di Rio de Janeiro 2024 per la giornata di martedì 20 febbraio. Prosegue il ricco torneo brasiliano, con un programma decisamente interessante in particolare sul campo centrale intitolato a Guga Kuerten. Aprono Stan Wawrinka e il vincitore del torneo di Buenos Aires, l’argentino Diaz Acosta. In sessione serale Carlos Alcaz sfida il padrone di casa Monteiro e a seguire il giovane talento Fonseca dovrà vedersela contro un altro giovane, ovvero Arthur Fils. Di seguito l’ordine di gioco.

QUADRA GUGA KUERTEN

Ore 18:30 – Diaz Acosta vs Wawrinka

Non prima delle 23:00 – (1) Alcaraz vs (WC) Monteiro

a seguire – (7) Fils vs (WC) Fonseca

QUADRA 1

Ore 18:30 – (Q) Meligeni Alves vs Cachin

a seguire – Hanfmann vs (3) Jarry

QUADRA 2

Ore 18:30 – (Q) Moutet vs (5) Baez

a seguire – Carballes Baena vs Garin

QUADRA 4

Ore 18:30 – Lajovic vs Galan

a seguire – Coria vs (Q) Navone