Atp Buenos Aires 2024: programma, orari e ordine di gioco sabato 17 febbraio

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco all’Atp 250 di Buenos Aires 2024 per la giornata di sabato 17 febbraio. Si giocano le semifinali nella capitale argentina, con il big match tra Carlos Alcaraz e Nicolas Jarry programmato per la sessione serale in orario locale, a cavallo tra la prima e la seconda serata italiana alle ore 22:00. Prima toccherà al derby argentino tra Diaz Acosta e Coria, entrambi arrivati a sopresa fino alle semifinali.

COURT GUILLERMO VILAS

Ore 20:00 – (WC) Diaz Acosta vs (SE) Coria

Non prima delle 22:00 – (1) Alcaraz vs (3) Jarry