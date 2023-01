Atp Pune 2023: primo titolo in carriera per Griekspoor, battuto in rimonta Bonzi

Tallon Griekspoor è il vincitore dell’Atp 250 di Pune 2023. Il primo titolo della nuova stagione tennistica va al giocatore olandese, che dopo essersi affermato nei Challenger – specialmente nel 2021, con ben otto tornei vinti in una sola stagione – riesce ad affermarsi anche a livello Atp. Sconfitto in finale Benjamin Bonzi con il punteggio di 4-6 7-5 6-3 dopo 2h16′.

CRONACA – Primo set dominato dai servizi e deciso da un solo break arrivato nel decimo gioco, di fatto unico passaggio a vuoto di tutto l’incontro per Griekspoor. Quest’ultimo si è poi riscattato nel secondo parziale, sfiorando il break sul 3-3 ma ottenendolo solo sul 5-5. Dopo aver tremato al momento di servire per chiudere, è riuscito a prevalere per 7-5. Infine, nella frazione decisiva, il break in favore dell’olandese è arrivato nelle fasi iniziali. Dopo essersi salvato nel sesto gioco, annullando due palle break, Tallon si è incamminato verso la vittoria senza correre più rischi. Grazie a questo risultato, Griekspoor guadagna 34 posizioni e si porta al numero 61 del ranking Atp.

QUANTO HA GUADAGNATO GRIEKSPOOR?