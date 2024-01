Atp Montpellier 2024: programma, orari e ordine di gioco martedì 30 gennaio

Ecco il programma, gli orari e l’ordine di gioco di martedì 30 gennaio per il torneo Atp 250 di Montpellier 2024. Esordio per uno dei nomi più attesi, ovvero Denis Shapovalov: il canadese scenderà in campo nel pomeriggio contro il padrone di casa Hugo Gaston. Sessione serale per la sorpresa degli Australian Open Cazaux. In campo anche Richard Gasquet. Di seguito l’ordine di gioco completo.

COURT PATRICE DOMINGUES

Ore 14:30 – (WC) Mayot vs (WC) Pouille

a seguire – Gaston vs Shapovalov

Non prima delle 19:00 – Marterer vs Cazaux

a seguire – (Q) Llamas Ruiz vs Gasquet

COURT 1

Ore 12:30 – (Q) Escoffier vs (7) Muller

(Q) Blanchet vs Barrere