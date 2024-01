Biathlon, Mondiali Nove Mesto 2024: i dieci convocati dell’Italia per la rassegna iridata

Sono dieci, cinque donne e altrettanti uomini, gli atleti italiani convocati per i Mondiali di biathlon in programma dal 7 al 18 febbraio a Nove Mesto. Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Michela Carrara, Samuela Comola e Rebecca Passler compongono la squadra femminile; Lukas Hofer, Tommaso Giacomel, Didier Bionaz, Elia Zeni e Patrick Braunhofer sono i rappresentanti del gruppo maschile. “Il nostro obiettivo – ha detto il dt azzurro Klaus Hoellrigl – è cogliere le occasioni che si presenteranno, è tutta la stagione che siamo sempre fra i protagonisti: un Mondiale è una cosa particolare, in cui bisogna avere un po’ di fortuna il giorno giusto nel momento giusto, l’importante è essere pronti a sfruttarla. La staffetta mista che aprirà la rassegna è sicuramente una delle opportunità migliori per salire sul podio, come le altre staffette del resto, anche se a Nove Mesto tutte le altre nazioni schiereranno i loro atleti migliori”.

“Noi, finora, non siamo mai riusciti a schierare Wierer e Vittozzi insieme in una competizione a squadre, ma siamo finiti in entrambe le occasioni ai piedi del podio – prosegue -. I nove podi totali in Coppa del mondo sinora conquistati rispecchiano i nostri valori, arriviamo ai Mondiali con una buona condizione generale, l’unico punto interrogativo rimane Wierer, siamo convinti che nel raduno di questi giorni che stiamo facendo ad Anterselva, troverà una condizione per essere competitiva”. Il programma si aprirà mercoledì 7 febbraio con la staffetta mista a partire dalle 17:20, mentre le ultime gare si disputeranno domenica 18 con le due mass start individuali.