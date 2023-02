Atp Montpellier 2023: Sinner vince il derby con Sonego e approda in semifinale

Jannik Sinner sconfigge in due set Lorenzo Sonego e si qualifica per le semifinali del torneo ATP 250 di Montpellier 2023 (cemento indoor). Nell’incontro valevole per i quarti di finale, in cui i due azzurri si affrontavano per la prima volta in carriera nel circuito maggiore, ad avere la meglio è stato Sinner, che ha rispettato il pronostico della vigilia e si è imposto con il punteggio di 6-4 6-2 in 1h35′ di gioco.

Successo tutt’altro che scontato per il classe 2001, che non aveva ancora avuto modo di testarsi in queste condizioni di gioco, avendo finora beneficiato di un bye e di un forfait. Sconfitto a testa alta invece il piemontese, che forse meritava più di quanto dica il punteggio e per larghi tratti ha giocato alla pari con il connazionale. Ad avere la meglio è stato però Sinner, che vola in semifinale dove sfiderà il beniamino di casa Arthur Fils, in tabellone grazie a una wild card.

CRONACA – Match fin da subito equilibrato, con Sinner che cerca di rispondere bene e impostare il gioco sulla diagonale di rovescio, mentre Sonego prova a tenere botta nello scambio da fondo per poi accelerare con il dritto magari in contropiede. Il primo a operare il break è Sinner nel terzo gioco, ma il suo avversario se lo riprende immediatamente. Jannik tuttavia torna ad alzare il livello e si issa sul 3-2, consolidando il break di vantaggio nel game seguente. Set finito? No, perché Sonego si procura una palla break nell’ottavo gioco e, nel complesso, dà l’impressione di riuscire a giocare alla pari con il connazionale. Sinner riesce però a fare la differenza nei punti importanti e, dopo 52 minuti, conquista il primo set per 6-4.

Meno equilibrato il secondo parziale, in cui Lorenzo cala leggermente e Sinner ne approfitta senza lasciarselo ripetere due volte. Il classe 2001 conquista dunque il break in apertura e si guadagna tre chance nel terzo gioco per portarsi avanti di due break. Sonego le annulla, portando a casa il game più lungo dell’incontro, ma l’inerzia è totalmente dalla parte del suo avversario. Impeccabile al servizio, Sinner ottiene un altro break poco dopo e si avvia verso una vittoria ormai scritta. Il tennista piemontese lotta fino alla fine, attingendo a quello spirito da guerriero che lo contraddistingue, ma contro questa versione di Sinner può poco. Jannik vince e vola in semifinale, ma il momento più bello del giorno è sicuramente l’abbraccio a rete tra i due.