Bologna-Monza 0-1, Palladino: “Mezza salvezza conquistata, ora alziamo l’asticella”

“E’ stata una partita molto difficile contro una squadra forte allenata benissimo. Li abbiamo limitati nel primo tempo e abbiamo rischiato zero, potevamo far più male nelle ripartenze. Nel secondo tempo partita molto più sporca, ci siamo difesi tanto mettendo in campo il cuore, potevamo forse palleggiare meglio e salire, ma va dato merito anche al Bologna che ci ha messo in difficoltà. E’ stata una partita bellissima, quasi una partita a scacchi contro Motta che ci ha messo in difficoltà, complimenti per il suo grande lavoro. Questa partita ci dà grande slancio”. Lo ha detto l’allenatore del Monza, Raffaele Palladino, dopo la vittoria contro il Bologna: “Una vittoria che vale mezza salvezza, ci dà grandi motivazioni e stimoli per provare ad alzare un po’ l’asticella. Ho sempre dichiarato che il nostro scudetto è la salvezza, in questo momento mi sento di dire che la squadra ha raggiunto la consapevolezza di rimanere focalizzati sulla salvezza, ma iniziare a pensare di alzare l’asticella. Europa? Dobbiamo capire che stiamo facendo un grandissimo lavoro, ci godiamo questo momento unico, i ragazzi si meritano tutte queste soddisfazioni, però bisogna guardarsi in faccia e capire che possiamo alzare l’asticella, quello che verrà in più vedremo. Non sappiamo dove possiamo arrivare”.

Su Donati, match winner di oggi: “Donati ragazzo di grande grinta e temperamento, molto intelligente. Stato per tanto tempo fuori, l’avrei voluto in squadra, percepivo poteva aiutarci, oggi ha avuto grande fiducia e l’ha sfruttata. Credo che l’aspetto più importante per un calciatore sia quello mentale, cerco di far sentire tutti importanti, normale che in campo vanno 11, gli altri si sentono giustamente esclusi a volte, ma io cerco di curare ogni minimo dettaglio, Donati ha avuto lo spessore umano e l’intelligenza di aspettare la sua occasione. Dà tutto, così come gli altri. E’ il segnale che siamo un grande gruppo”.