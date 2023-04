Atp Monaco di Baviera 2023: programma, orari e ordine di gioco semifinali 22 aprile

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco della giornata di sabato 22 aprile del torneo Atp di Monaco di Baviera 2023. E’ giunto il momento delle semifinali in terra bavarese, con la prima testa di serie del tabellone Holger Rune che scenderà in campo alle ore 13:30 contro il sorprendente australiano Christopher O’Connell, che nei quarti ha fermato la corsa del nostro bravo Flavio Cobolli. Poi, non prima delle 15:00, la seconda semifinale ancora tutta decidere.

CENTER COURT

Ore 13:30 – (1) Rune vs O’Connell

Non prima delle 15:00 – Giron o (4) van de Zandschulp vs Thiem o (2) Fritz