Sorteggi Mondiali U20: Italia nel girone con Brasile, Nigeria e Repubblicana Dominicana

In Argentina dal prossimo 20 maggio fino al 11 giugno sarà tempo per i ragazzi dell’Under 20 di Mondiale. I ragazzi di mister Carmine Nunziata tornano ad una competizione importante dal punto di vista internazionale dopo anni soprattutto per la categoria di riferimento. In quel di Zurigo sono stati sorteggiati i gironi dei prossimi Mondiali: l’urna svizzera ha inserito la nostra Nazionale nel gruppo con Brasile, Nigeria e Repubblica Dominicana. Di seguito tutti i gironi.

Gruppo A : Argentina , Nuova Zelanda, Uzbekistan e Guatemala.

Gruppo B : Stati Uniti, Ecuador, Fiji e Slovacchia.

Gruppo C : Senegal, Colombia, Giappone e Israele.

Gruppo D : ITALIA, Brasile, Nigeria e Repubblica Dominicana.

Gruppo E : Uruguay, Inghilterra, Iraq e Tunisia.

Gruppo F : Francia, Corea del Sud, Honduras e Gambia.