Atp Monaco 2023, tabellone di qualificazione: Bonadio e Cobolli cercano il main draw

Il tabellone delle qualificazioni dell’ATP 250 di Monaco 2023, che si svolgerà dal 17 al 23 aprile sui campi in terra rossa della città bavarese. Sono due gli azzurri che proveranno a raggiungere Lorenzo Sonego nel main draw del torneo tedesco. Riccardo Bonadio, testa di serie numero tre, affronterà all’esordio la wild card locale Florig, per poi eventualmente trovare uno tra Ritschard e Vatutin. Più complesso il sorteggio per Flavio Cobolli, che da n°5 del seeding, incrocia il veterano Lukas Rosol per poi trovare eventualmente uno tra Kolar e Durasovic.

GLI SPOT DEGLI ITALIANI

(3) Bonadio vs (WC) Florig

Vatutin vs (6) Ritschard

(4) Kolar vs Durasovic

Rosol vs (5) Cobolli