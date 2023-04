Ginnastica artistica, D’Amato: “Contenta per la medaglia, la dedico a mio padre”

Alice D’Amato ha commentato così il bronzo conquistato nella prova All-Around degli Europei di ginnastica artistica di Antalya: “Contenta per la medaglia, nel 2019 avevo finito quarta. Oggi sono riuscita a trovare un bel podio nella prima competizione senior. Volevo difendere il titolo di mia sorella ma oggi vincere era praticamente impossibile visto che gareggiavo con grandi comptetitor. Non ho fatt oun’ottima parallela ma cercherò di migliorare. Oggi era importante chiudere al meglio tutti gli esercizi. Domani cercherò di vincere l’oro che da tanto mi manca. Dedico la vittoria a mio padre e a una mia amica turca che dà pochi giorni non c’è più”.