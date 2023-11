Atp Metz 2023: Sonego avanti col brivido, sconfitto in rimonta Giron

Si è aperta con una vittoria l’avventura di Lorenzo Sonego nel torneo ATP 250 di Metz 2023 (cemento indoor). Il tennista azzurro, detentore del titolo, ha sconfitto al primo turno Marcos Giron, imponendosi in rimonta con il punteggio di 2-6 6-3 7-6(3) dopo 2h17′. Bravissimo a riscattare una pessima partenza, Sonego – accreditato della sesta testa di serie – è stato bravo ad avere la meglio alla lunga, staccando così il pass per gli ottavi di finale. Il suo prossimo avversario sarà il vincente del match tra il qualificato giordano Abedallah Shelbayh oppure il padrone di casa Hugo Gaston.

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

CRONACA – Il primo set è un vero e proprio incubo per Sonego, che perde il servizio in apertura e non riesce in alcun modo ad impensierire il suo avversario, il quale ha vita facile. Lorenzo prova a sbloccarsi e quantomeno a restare in scia di Giron, ma di fatto non dà mai l’impressione di poter ricucire il gap. Anzi, nel settimo gioco perde nuovamente la battuta e dopo appena 31 minuti finisce per subire un severo 6-2.

Rimontare non è però mai stato un problema per Sonego, che lo dimostra nel secondo set, alzando il livello del suo tennis e crescendo soprattutto con il rendimento al servizio. Anche l’americano concede davvero poco, ma è lui ad avere l’unico passaggio a vuoto, che gli costa molto caro. Nell’ottavo gioco, infatti, perde il servizio per la prima volta nel match: merito di Sonego, che trova alcuni vincenti di dritti e conquista il break decisivo ai fini del 6-3 che trascina la sfida al terzo.

Nel parziale decisivo regna l’equilibrio come non mai, con una piccola eccezione nel terzo game, quando l’azzurro si procura due palle break. Giron però le annulla entrambe grazie al servizio, senza che Lorenzo possa avere troppo da rimproverarsi, e dà vita ad una serie di game in cui chi serve non lascia scampo all’avversario. Senza particolari sussulti – ad eccezione di un lottatissimo dodicesimo gioco, in cui comunque Sonego non ha mai offerto match point – si giunge dunque al tie-break. Qui non c’è storia e Sonego trionfa in scioltezza per 7 punti a 3, garantendosi così l’accesso agli ottavi.