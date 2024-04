Atp Marrakech 2024: programma, orari e ordine di gioco martedì 2 aprile

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp di Marrakech 2024 della giornata di martedì 2 aprile. Tanta Italia, sia sul Center Court che sul secondo campo in ordiene di importanta. Flavio Cobolli e Matteo Berrettini rispettivamente contro Shelbayh e Shevchenko; invece sul Court 2 Fabio Fognini contro Gasotn e Matteo Gigante contro Carballes Baena Di seguito il programma completo.

CENTER COURT

Ore 13:00 – (WC) Shelbayh vs (8) Cobolli

a seguire – (6) Shevchenko vs (PR) Berrettini

a seguire – Ramos-Vinolas vs Wawrinka

a seguire – (Q) Goffin vs Rinderknech

COURT 2

Ore 12:30 – Vukic vs Muller

a seguire – (Q) Fognini vs Gaston

a seguire – (Q) Gigante vs Carballes Baena

COURT 4

Ore 12:30 – Moutet vs Nagal

a seguire – (Q) Moreno de Alboran vs (5) Diaz Acosta