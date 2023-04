Atp Marrakech 2023: Vavassori conquista il titolo di doppio insieme a Demoliner

L’Atp 250 di Marrakech porta molto bene ad Andrea Vavassori, che dopo la finale di doppio raggiunta nel 2022, si è confermato anche nel 2023. Oltre ai quarti di finale centrati in singolare, il tennista azzurro ha portato a casa il titolo di doppio insieme al brasiliano Marcelo Demoliner. Sconfitti gli austriaci Erler/Miedler con il punteggio di 6-4 3-6 12-10 e un match point annullato nel super tie-break. Per Vavassori si tratta del terzo titolo in carriera, il secondo in stagione dopo quello a Santiago con Andrea Pellegrino. Grazie a questo successo, il giocatore di Pinerolo farà il suo debutto in top 50.