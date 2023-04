Verona-Sassuolo, Ceccherini: “Tre punti che valgono tantissimo, la squadra ci crede”

Federico Ceccherini, difensore del Verona andato a segno stasera contro il Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il successo gialloblù per 2-1. “Questi tre punti valgono tantissimo – ha affermato il giocatore –, testimoniano che la squadra ci crede ed anche i tifosi ci credono. Il pubblico ci ha spinto fino alla fine. Non abbiamo giocato bene, il Sassuolo meritava di più: negli scorsi anni tante volte avremmo meritato più noi di loro, sono ancora più contento sia andata così, per noi, per il pubblico e per il presidente, che oggi non è potuto essere qui per motivi personali – aggiunge Ceccherini –. Tante volte è successo che fossimo noi a tirare di più e che gli avversari segnassero al primo tiro. C’è da essere ancora più contenti, speriamo succeda altre volte”.